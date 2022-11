Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Musikgespräch

Jelizaveta Vasiljeva & Dorothea Schupelius zu ihrem Konzept-Album #Wunderkammer

Musikthema

"Musik ist alles - alles ist Musik": Zum 80. Geburtstag von Daniel Barenboim

Medien-Tipp

Die Digitale Welt der Deutschen Staatsphilharmonie



Giuseppe Verdi:

Ouvertüre, aus: La forza del destino

West-Eastern Divan Orchestra

Leitung: Daniel Barenboim

Horacio Salgán, Ubaldo de Lío:

Aquellos Tangos camperos (Die Tangos vom Land)

Daniel Barenboim (Klavier)

Rodolfo Mederos (Bandoneon)

Héctor Console (Kontrabaß)

Ludwig van Beethoven:

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-Moll op. 37

Daniel Barenboim (Klavier)

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Ernest Bour

Fritz Kreisler:

Andantino für Violine und Klavier

Dorothea Schupelius (Violine)

Jelizaveta Vasiljeva (Klavier)

Erich Wolfgang:

3. Satz: Scene in the Garden, aus: "Much ado about Nothing", Suite for Violin and Piano op. 11

Dorothea Schupelius (Violine)

Jelizaveta Vasiljeva (Klavier)

Barbara Strozzi:

"È pazzo il mio core" (Es ist verrückt mein Herz), op. 8 Nr. 9, Bearbeitung

Laila Salome Fischer (Mezzosopran)

Magnus Mehl (Saxophon)

Il Giratempo

Martina Eisenreich:

Adagio misterioso, aus: Musik zum Tatort "Waldlust"

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Christian Schumann

Horacio Salgán:

A fuego lento (Auf kleiner Flamme)

Daniel Barenboim (Klavier)

Rodolfo Mederos (Bandoneon)

Héctor Console (Kontrabaß)