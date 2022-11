Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Martin Hagen



Musikthema

Generationsübergreifendes Musizieren: Probenbesuch beim Posaunenchor Landau

Musikthema

English National Opera verlässt London



Arthur Sullivan:

Ouvertüre aus: The yeomen of the guard or: The merryman and his maid

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Mark Fitz-Gerald

Benjamin Britten:

Sinfonische Suite, op. 53a

London Symphony Orchestra

Leitung: Steuart Bedford

Johann Georg Albrechtsberger:

Konzert für Alt-Posaune, Streicher und Basso continuo B-Dur

Alain Trudel (Alt-Posaune)

Northern Sinfonia

Leitung: Alain Trudel

Robert Schumann:

Vier doppelchörige Gesänge, op. 141

Studio Vocale Karlsruhe

Leitung: Werner Pfaff

Alberto Ginastera:

Vier Tänze aus dem Ballett Estancia, op. 8

ODEON-Jugendsinfonieorchester München

Leitung: Julio Doggenweiler Fernández

John Rutter:

Look at the world Anthem für gemischten Chor und Orchester

Cambridge Singers

City of London Sinfonia

Leitung: John Rutter

Matthew Shlomowitz:

aus: Popular Contexts 8: Five soundscapes for a contemporary percussionist: 3. Session drummer

Asamisimasa

Matthew Shlomowitz:

aus: Popular Contexts 8: Five soundscapes for a contemporary percussionist: 4. Exotic tourism in recorded sound history

Asamisimasa