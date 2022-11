Zwei verschiedene Welten vereint in einem Kinofilm. Von den Produzenten von „Emily in Paris“ und „Midnight in Paris“ kommt mit TENOR die unglaubliche Geschichte eines jungen, talentierten Aufsteigers auf die große Leinwand. Regisseur Claude Zidi Jr inszeniert die Story mit der César-nominierten Michèle Laroque („Endlich Witwe“, „Oskar und die Dame in Rosa“) und dem Beatbox-Weltmeister und Schauspiel-Newcomer Mohamed Belkhir, bekannt unter dem Rapper-Namen „MB14“ in den Hauptrollen. mehr...