Musikgespräch

Thomas von Steinaecker zu seiner Graphic Novel: "Stockhausen - Der Mann, der vom Sirius kam"

Filmtipp

"Tenor: Eine Stimme - zwei Welten"

Musikthema

Was ist Spiritual Jazz?

Komponistinnen-Steckbrief #13

Sängerin, Komponistin und Managerin Jamila Al Yousef



Nikolai Rimskij-Korsakow:

Hummelflug, aus: Das Märchen vom Zaren Saltan

Piano Duo Chipak-Kushnir

Karlheinz Stockhausen:

Gesang der Jünglinge

Caroline Shaw:

aus: Plan & Elevation. IV. The Orangery & V. The Beech Tree

Rothko String Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert Nr. 9 Es-Dur, KV 271

Kristian Bezuidenhout (Fortepiano)

Freiburger Barockorchester

Salam Alhassan, Jamila Al-Yousef, Felix Barth, Pier Caccio, Leon Hast:

Yaba

Jamila & The Other Heroes

Charlotte Sohy:

Octobre, op. 23 Nr. 1

Héloise Luzzati (Violoncello)

Célia Oneto Bensaid (Klavier)

Johann Adolf Hasse:

aus: "Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena", Mea tormenta, properate!

Jakub Józef Orliński (Countertenor)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Pablo de Sarasate:

Carmen-Fantasie, op. 25

Hilary Hahn (Violine)

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Andrés Orozco-Estrada

Matana Roberts:

Veatrice

Sticks and Stones

Leonard Cohen:

Avalanche

Immanuel Wilkins (Saxophon)

Ensemble