Johann Sebastian Bach:

Orgelsonate Nr. 1 Es-Dur, BWV 525

Víkingur Ólafsson (Klavier)

Halla Oddný Magnúsdóttir (Klavier)

Camille Saint-Saëns:

Odelette op. 162

Emmanuel Pahud (1970-)(Flöte)

Orchestre de Chambre de Paris

Leitung: François Leleux

Max Bruch:

2 Stücke,aus op. 83

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Stephan Koncz (Violoncello)

Christoph Traxler (Klavier)

Henry Purcell:

Suite aus der Oper "King Arthur or The British Worthy"

Alison Balsom (Trompete)

The English Concert

Leitung: Trevor Pinnock

Henry Purcell:

Come ye sons of art, Strike the viol

Raquel Andueza (Sopran)

Gianluigi Trovesi (Klarinette)

Wolfgang Muthspiel (Gitarre)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Sadie Harrison:

"II Caprice '..meadow of the air..'

Benton Sophia (Klavier)

Johannes Brahms:

Waldesnacht, Lied op. 62 Nr. 3:

Balthasar-Neumann-Chor

Leitung: Thomas Hengelbrock

Elfrida Andrée:

Streichquartett d-Moll

The Stockholm Quartet

Franz Liszt:

Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur R 455

Louis Lortie (Klavier)

Residentie Orchestra The Hague

Leitung: George Pehlivanian

Joseph Kosma:

Les feuilles mortes

Yves Montand (Vocal)

Andrew Lloyd Webber:

Memory. Bearbeitung für Violoncello und Gitarreaus dem Musical "Cats"

Jian Wang (Violoncello)

Göran Söllscher (Gitarre)