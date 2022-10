Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Michael Rebhahn



Porträt

"Die Carusos" - Tägliches Singen in Kitas

Score Snacks

Der weiße Hai/Psycho

Song des Monats

Lars Reichow: "Putins Krieg" 2.0



John Dowland:

I saw my lady weep, aus: The second Booke of Songs and Ayres

Andreas Scholl (Countertenor)

Andreas Martin (Renaissance-Laute)

Igor Strawinsky:

Scherzo fantastique. Für Orchester, op. 3 "Le vol de l'abeille"

WDR Sinfonieorchester Köln

Leitung: Jukka-Pekka Saraste

Johann Sebastian Bach:

Aria variata alla maniera italiana a-Moll, BWV 989

Glenn Gould (Klavier)

Grażyna Bacewicz:

Konzert für Streichorchester

Deutsche Streicherphilharmonie

Leitung: Wolfgang Hentrich

Hector Berlioz:

Grande Ouverture du Roi Lear für Orchester, op. 4

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Johan Helmich Roman:

Konzert für Oboe und Orchester B-Dur

Anthony Robson (Oboe)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Anthony Halstead

Samuel Coleridge-Taylor:

Romanze G-Dur, op. 39

Elena Urioste (Violine)

Chineke! Orchestra

Leitung: Kevin John Edusei

Erik Satie:

Gymnopédie No. 1 (Var. 3), Aus: Trois Gymnopédies

Jacques Loussier Trio