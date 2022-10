Die Donaueschinger Musiktage in diesem Jahr zum 101. Mal. Zwei verrückte Posaunen eröffnen den Abend im Stück zero said in a low voice von Clara Iannotta. Die polnische Komponistin und Sängerin Agata Zubel entwirft in outside the Realm of Time zusammen mit dem Videokünstler Sebastian Kierzek und dem SWR Experimentalstudio ein Agata-Zubel-Hologramm, das singend auf der Bühne erscheint. Ein Klang, Video und Musikerlebnis, das mit Forever Turnarounds von Thomas Meadowcroft endet. mehr...