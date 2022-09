Sie war die Stimme des SWR Symphonieorchesters in SWR2. Seit 1997 betreut Kerstin Gebel als Redakteurin die Übertragungen mit Konzerten des Rundfunkorchesters - live und aufgezeichnet. Als sie anfängt heißt das Orchester noch Radiosinfonieorchester Stuttgart des Süddeutschen Rundfunks. Dann fusionieren SWR und SDR zum SWR - und auch das Orchester heißt anders. Und dann noch mal als aus dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg und dem Radiosinfonieorchester Stuttgart das SWR Symphonieorchester erwächst. Aber Kerstin Gebel ist Fusion gewöhnt, denn sie wird in Leipzig in der ehemaligen DDR geboren und erlebt da schon mal ein Zusammenwachsen. Jetzt ist Schluss: denn es ist Zeit für den Ruhestand und damit für einen Abschied in Treffpunkt Klassik extra mit viel Rückblick auf eine aufregende musikalische Zeit. mehr...