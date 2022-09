Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Christiane Wiesenfeldt und ihr Buch "Die Anfänge der Romantik in der Musik"

Buch-Tipp

Sarah Ellis: So Glenn wie möglich

Musikthema

Zum Herbstanfang: Reinhard Goebel über Vivaldis "Herbst"

Song des Monats von Lars Reichow

September:Ich wär so gerne König



Gioachino Rossini:

Hachis romantique für Klavier a-Moll, Album pour les enfants adolescents

Marco Marzocchi (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

aus: Don Giovanni. Dramma giocoso in 2 Akten, KV 527

Ouvertüre

Staatskapelle Dresden

Leitung: Colin Davis

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann:

Quintett für Harfe und Streichquartett c-Moll

Isabelle Moretti (Harfe)

Parisii-Quartett

Johannes Brahms:

Intermezzo für Klavier b-Moll, op. 117 Nr. 2

Glenn Gould (Klavier)

Gottfried Huppertz:

Der Tanz

Musik zu Fritz Langs "Metropolis"

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Frank Strobel

Alfred Schnittke:

Clowns und Kinder. Suite aus der Musik zum gleichnamigen Film (1976)

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Frank Strobel

Charles Trenet:

Verlaine, Lied. Bearbeitet für Singstimme, 2 Violinen, Viola, Violoncello und Klavier

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Jérôme Ducros (Klavier)

Quatuor Ebène

Theo Bleckmann, Uri Caine:

Autumn, Sonettvertonung für Singstimme, Klavier und elektronische Klangerzeugung, aus: The four season sonnets

Theo Bleckmann (Stimme, Programming)

Uri Caine (Klavier)

Richard Strauss:

aus: Suite für 13 Blasinstrumente B-dur, op. 4, Satz 1-4

SWR Symphonieorchester

Leitung: François Leleux

Eric Coates:

aus: The three Elizabeths. Suite, Springtime in Angus

Royal Philharmonic Orchestra London

Leitung: Charles Groves

Thomas Adès:

aus: Arcadiana. Quartett für 2 Violinen, Viiola und Violoncello, op. 12, O Albion. Bearbeitet für Vokalensemble

Voces8

Johann Christian Bach:

Sinfonia (Ouvertüre), Carattaco. Dramma per musica in 3 Akten

Hanover Band

Leitung: Anthony Halstead