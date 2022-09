Musik. Meinung. Perspektiven.

André de Ridder, neuer Generalmusikdirektor des Theater Freiburgs

Hear my Voice

Die marokkanische Sängerin und Songschreiberin Oum

SWR2-Singer-Songwriterin Eva Sauter

Franz Schuberts "Ave Maria" in neuem Licht



Max Richter, Antonio Vivaldi:

The Four Seasons, Autumn 1

Daniel Hope (Violine)

Raphael Alpermann (Cembalo)

Konzerthaus Kammerorchester Berlin

Leitung: André de Ridder

Lisa Hannigan:

We the drowned

Lisa Hannigan (Gesang)

stargaze

Wolfgang Amadeus Mozart:

Vier Arien aus Don Giovanni: Là ci darem la mano; Non mi dir, bell'idol mio; Deh, vieni alla Finestra; Fin ch'han dal vino

Francois Leleux (Bearbeitung, Oboe)

Camerata Salzburg

Leitung: Francois Leleux

Georg Friedrich Händel:

Sonate h-Moll, HWV 386b

Le Concert d'Astrée

Leitung: Emmanuelle Haïm

Oum El Ghaït Benessahraoui, Yacir Rami:

Fasl

Oum (Gesang)

Carlos Mejias (Keybord, Saxophon)

Yacir Rami (Ud)

Damian Nueva (Bass)

Camille Passeri (Bugle)

Amar Chaoui (Schlagzeug)

Dmitrij Schostakowitsch:

Klavierkonzert Nr. 2 F-Dur, 2. Satz

Alexander Melnikov (Klavier)

Mahler Chamber Orchestra

Leitung: Teodor Currentzis

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 82 C-Dur

SWR Symphonieorchester

Leitung: Jean-Christophe Spinosi

Helen Sung:

Elegy for the city

Helen Sung (Klavier), Ensemble