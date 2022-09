Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Lux



Kniffliges Klavier

Fabian Müller über Beethovens Hammerklaviersonate

Festival

Festivals der Alten Musik in Utrecht und Antwerpen

Klingende Städteporträts

Urlaubsreise für die Ohren nach Tokio



William Croft:

Ode for the Peace of Utrecht: Overture

De Nederlandse Bachvereniging

Leitung: Jos van Veldhoven

Camille Saint-Saëns:

Introduction et rondeau capriccioso für Violine und Orchester a-Moll

Janine Jansen (Violine)

Royal Philharmonic Orchestra London

Leitung: Barry Wordsworth

Franz Schubert:

Sonate für Arpeggione und Klavier a-Moll, "Arpeggione-Sonate"

Nils Mönkemeyer (Viola)

Nicholas Rimmer (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Sonate für Klavier Nr. 29 B-Dur, 1. Satz: Allegro

Alfred Brendel (Klavier)

Robert Schumann:

4. Satz: Allegro animato e grazioso

Münchner Philharmoniker

Leitung: Pablo Heras-Casado

Christian Cannabich:

Les fêtes du sérailles, Nr. 16: Giocoso

Pera-Ensemble

l'arte del mondo

Leitung: Werner Ehrhardt

Antonio Cesti:

Ballo di eunuchi, aus: La Dori o vero La Schiava fedele

Francesca Lombardi Mazzulli (Sopran)

Pera Ensemble

Amanda Maier:

9 Stücke für Violine und Klavier, Nr. 6

Cecilia Zilliacus (Violine)

Bengt Forsberg (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Concerto D-Dur, BWV 1045

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

Jakob Encke:

Willi's farewell

vision string quartet

Antonín Dvořák:

Lied an den Mond, aus: Rusalka

Anneleen Lenaerts (Harfe)