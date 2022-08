per Mail teilen

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

Gespräch mit Peter Vierneisel, Leiter "Netzwerk Flüchtlingshilfe in Musikverein, Orchester und Chor"

Musikthema

Klassik für den Sommer

Musikthema

Die Bühnen im Untergrund - Paris und seine Métro-Musiker

Der Klassikerklärer

Melodien entdecken mit Dariusz Szymanski #5 - Brahms Variationen über ein Thema von Schumann, Variation Nr. 10



Samuel Barber:

Ouvertüre, op. 5

Detroit Symphony Orchestra

Leitung: Neeme Järvi

Heinrich Isaac:

Drei Stücke zu 4 Stimmen

Piffaro

Sergej Bortkiewicz:

Fantasiestücke für Klavier, op. 61

Nadejda Vlaeva (Klavier)

Félicien David:

Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 4 e-Moll

Quatuor Cambini-Paris

Wolfgang Amadeus Mozart:

Violinkonzert Nr. 1 B-Dur, KV 207

Gil Shaham (Violine)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Nicholas McGegan

Georg Friedrich Händel:

Wassermusik Suite für Orchester Nr. 2 D-Dur, HWV 349

Les Musiciens du Louvre Grenoble

Leitung: Marc Minkowski

Charles Ives:

The unanswered question

Joyce DiDonato (Mezzosopran)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Noel Gallagher:

Wonderwall

The Ya Baby String Quartet