Show must go on - Straßenmusiker finden fast überall in New York eine Bühne

Der senegalesische Musiker Alune Wade - ein Porträt

Die Komponistin Farzia Fallah



Laura Netzel:

Feu follet. Konzertetüde As-Dur, op. 49

Simon Crawford-Phillips (Klavier)

Helena Munktell:

Valborgsmessoeld. Sinfonische Dichtung, op. 24

Gävle Symphony Orchestra

Leitung: Tobias Ringborg

Ora Bat Chaim:

Freilach Ron. Klezmer Improvisation

Avi Avital (Mandora)

Giora Feidman (Klarinette)

Richard Galliano (Akkordeon)

Klaus Stoll (Kontrabass)

Itamar Doari (Perkussion)

Johann Sebastian Bach:

Violinkonzert a-Moll, BWV 1041

Joshua Bell (Violine)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Joshua Bell

Gregorio Allegri:

Miserere zu 9 Stimmen

Voces8

Farzia Fallah:

Ecco la primavera. Für Schalmei und Akkordeon

Mixtura

Wilhelm Peterson-Berger:

Im vorigen Sommer Suite für Orchester

Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken

Leitung: Michail Jurowski

Claude Arrieu:

Quintette en ut

Quintette à Vent du Conservatoire de Luxembourg