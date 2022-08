Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ulla Zierau



SWR2-Komponistinnen-Fragebogen

Die Komponistin und Jazzpianistin Julia Hülsmann

Musikgespräch

Der Tenor Jonas Kaufmann ist Star-Gast auf Schloss Salem

Musikthema

Was britische Musiker*innen in Berlin über den Brexit denken







Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 6 F-Dur, 2. Satz: Szene am Bach, Bearbeitung

Parnassus Akademie

Julia Hülsmann:

Soon

Julia Hülsmann Trio

Sergej Prokofjew:

5 Visions fugitives op. 22

Anna Gourari (Klavier)

Edvard Grieg:

2 Sinfonische Tänze op. 64

Osloer Philharmoniker

Leitung: Mariss Jansons

Giuseppe Verdi:

Aida, Szene und Romanze des Radames (1. Akt)

Jonas Kaufmann (Tenor)

Orchestra dell'Opera di Parma

Leitung: Pier Giorgio Morandi

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Auf Flügeln des Gesanges, Lied op. 34 Nr. 2

Jonas Kaufmann (Tenor)

Helmut Deutsch (Klavier)

Jean-Féry Rebel:

Les plaisirs champêtres, Suite

Pratum Integrum Orchestra

Edward Elgar:

Scenes from the Bavarian Highlands, Lieder op. 27

Max Hanft (Klavier)

Chor des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Howard Arman

Antonio Valente:

Gagliarda napolitana,

Daniel Hope (Violine)

Ensemble des Chamber Orchestra of Europe

Claude Debussy:

Prélude, "Le vent dans la plaine"

Martin Klett (Klavier)

Jacques Brel:

Mijn vlakke land

Jacques Brel (Vokal)

François Rauber et son orchestre

Gabriel Verdalle:

Meditation, op. 18

Mathias Johansen (Violoncello)

Silke Aichhorn (Harfe)