Jimmy McHugh:

On the sunny side of the street

Art Tatum (p)

Richard Wagner:

aus: Die Meistersinger von Nürnberg, WWV 96. Oper in 3 Aufzügen

Selig, wie die Sonne. Quintett, 3. Akt. Bearbeitet für Blechbläser-Ensemble und Schlagzeug

Florian Metzger (Posaune,Baryton)(als Gast)

Frank Szathmáry-Filipitsch (Posaune)(als Gast)

Philipp Römer (Horn)(als Gast)

Stephan Cürlis (Pauken)(als Gast)

Thomas Höfs (Schlagzeug)(als Gast)

German Brass

Richard Wagner:

Siegfried-Idyll für kleines Orchester, WWV 103

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Cornelius Meister

Sergej Rachmaninow:

Sing nicht, du Schöne. Romanze, op. 4 Nr. 4, 6 Romanzen für Singstimme und Klavier, op. 4

Asmik Grigorian (1981-)(Sopran)

Lukas Geniušas (Klavier)

Sergej Rachmaninow:

Du bist wie die taufrische Blume. Romanze, op. 8 Nr. 2, 6 Romanzen für Singstimme und Klavier, op. 8

Asmik Grigorian (1981-)(Sopran)

Lukas Geniušas (Klavier)

Florence Price:

Violinkonzert Nr. 2

Er-Gene Kahng (Violine)

Janáček Philharmonic Orchestra

Leitung: Ryan Cockerham

Jean-Philippe Rameau:

Chaconne

aus: Dardanus. Lyrische Tragödie in 5 Akten und einem Prolog

SWR Symphonieorchester

Leitung: Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven:

aus: Konzert für Violine, Violoncello, Klavier und Orchester C-Dur, op. 56 "Tripelkonzert", 3. Satz: Rondo alla Polacca - Allegro - Tempo I

David Oistrach (V)

Mstislav Rostropowitsch (Vc)

Svjatoslav Richter (Kl)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

N. N.:

Sakkijarven Polka für Vokalensemble a cappella

The Swingle Singers

Gioachino Rossini:

Un rien (Nr. 1) Stück für Klavier, Quelques riens pour album. 24 Klavierstücke

Marco Marzocchi (Klavier)

Gioachino Rossini:

Un rien (Nr. 8) Stück für Klavier, Quelques riens pour album. 24 Klavierstücke

Marco Marzocchi (Klavier)

Gioachino Rossini:

Un rien (Nr. 10) Stück für Klavier, Quelques riens pour album. 24 Klavierstücke

Marco Marzocchi (Klavier)

François Couperin:

La Visionaire. Sonate für 2 Violinen und Basso continuo

Les Dominos