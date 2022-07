Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

Sängerin Alexandra Tschida zum Ahrtaler Musikleben

Musikthema

Emmerich Smola zum 100. Geburtstag

Musikthema

Programmhighlights des ARD-Radiofestivals ab 9. Juli



Franz Schubert:

Ouvertüre im italienischen Stil C-Dur, D 591 (op. 170)

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola

Wolfgang Amadeus Mozart:

Konzert F-Dur, KV 242 "Lodron-Konzert"

Lucas Jussen (Klavier)

Arthur Jussen (Klavier)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Neville Marriner

Emmerich Smola:

Singendes, klingendes Rheinland-Pfalz

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola

Anna Amalia Herzogin von Sachsen-Weimar:

Flötensonate F-Dur

Elisabeth Weinzierl (Flöte)

Philipp von Morgen (Violoncello)

Eva Schieferstein (Cembalo)

Gerald Finzi:

Farewell to Arms

Martyn Hill

City of London Sinfonia

Leitung: Richard Hickox

Giacomo Puccini:

aus: Suor Angelica. Senza mamma, o bimbo. Arie der Schwester Angelica

Montserrat Caballé (Sopran)

Orquesta Sinfonica de Barcelona

Leitung: Gianfranco Masini

Aaron Copland:

Klarinettenkonzert

Andreas Ottensamer (Klarinette)

Philharmonisches Orchester Rotterdam

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Amilcare Ponchielli:

aus: La Gioconda. Oper, Tanz der Stunden

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola