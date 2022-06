Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Joosten Ellée vom Rothko String Quartet über Werke von Komponistinnen

Musikthema

Musikinstrumente im Hitzetest

Musikthema

Die Sängerin Meschiya Lake



Fanny Hensel:

Nr. 7: Juli. Serenade. Larghetto, aus: Das Jahr. 12 Charakterstücke H 385

Kathrin Schmidlin (Klavier)

Maddalena Casulana:

O notte, o ciel, o mar, o piaggie, o monti. Madrigal für 4 Singstimmen und Instrumente, Bearbeitung für Streichquartett

Rothko String Quartet

Caroline Shaw:

IV. The Orangery - V. The Beech Tree, aus: Plan & Elevation. The Grounds of Dumbarton Oaks

Rothko String Quartet

Emilie Mayer:

Streichquartett g-Moll op. 14, 3. Satz: Adagio con molto espressione

Rothko String Quartet

Claude Debussy:

Prélude à l'après-midi d'un faune

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Heinz Holliger

Astor Piazzolla:

Verano porteño (Sommer in Buenos Aires), aus: Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires

Jacob Reuven (Mandoline)

Omer Meir Wellber (Akkordeon,Cembalo)

Sinfonietta Leipzig

Leitung: Omer Meir Wellber

Wolfgang Amadeus Mozart:

Rondo für Klavier a-Moll KV 511

Alfred Brendel (Klavier)

Jean Sibelius:

Humoresken Nr. 2-4, aus: Vier Humoresken für Violine und Orchester op. 89

Carolin Widmann (Violine)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Susanna Mälkki

Jehan de Lescurel:

Dis tans plus qu'il ne faudroit flours

Paulin Bündgen (Countertenor)

Ensemble Céladon

Leitung: Paulin Bündgen

Louis Armstrong:

Cornet chop suey

Louis Armstrong and His Hot Five

Carl Sigman, Herb Magidson:

Enjoy yourself

Meschiya Lake & The New Movement

Paul Wranitzky:

1. Satz: Adagio - Allegro molto, aus: Sinfonie c-Moll op. 36

Akademie für Alte Musik Berlin