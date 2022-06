Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ines Pasz



Musikthema

Leichtigkeit in der Musik

Musikthema

Zum 75. Geburtstag von Frieder Bernius

Buch-Tipp

Stephan Mösch: Wie viel Mozart braucht der Mensch? - Musik im Wertewandel

Kommentar

Daniele Gatti kommt nach Dresden

Musikthema

Singer-Songwriterin Eva Sauter mit Song #6: Loreley



Arthur Sullivan:

"The Gondoliers or The King of Barataria", Ouvertüre

Academy of St. Martin-In-The-Fields

Leitung: Neville Marriner

Antonio Vivaldi:

Sinfonia C-Dur RV. 116

L'Archicembalo

Francesco Gasparini:

Abbandona il caro nido

Maria Weiss (Sopran)

Ensemble 1607

John Ireland:

A Downland Suite

Sinfonia of London

Leitung: John Wilson

Johann Wenzel Kalliwoda:

Concertino Nr. 1 E-Dur, op. 15

Daniel Sepec (Violine)

Hofkapelle Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Reynaldo Hahn:

La fête de Terpsichore

Les noces du duc de Joyeuse

Pavel Kolesnikov (Klavier)

Antonìn Dvorák:

Rondo g-Moll op. 94

Peter Bruns (Violoncello)

Staatskapelle Dresden

Leitung: Michael Helmrath

Gustav Mahler:

"Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald"

Ruth Ziesak (Sopran)

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Daniele Gatti

Robert Schumann:

Arabesque C-Dur,op. 18

Klára Würtz (Klavier)