Ein Wesenszug der Anfänge von Musik ist ein Ton. Ist gestaltete "Ein-Tönigkeit" - auf afrikanischem Mundbogen, Shomyo Gesang japanischer Mönche, Obertongesänge der Tuva sowie das einsaitige Monochord - unsere musikalische Herkunft? Singen war anfänglich häufig einstimmig und fand in Europa in nur dem einen Raum statt: dem Kirchenraum. Ein Ton, ein Raum. Notenschrift war lange ausschließlich Dokumentation des soeben Gespielten. Die frühen Anfänge sollen kontrastiert werden mit heutigen, einstimmigen wie einsaitigen Musiken, die den "einen Ton" erspielen, so u. a. bei den indischen Dagar Brothers, Giacinto Scelsi, Arvo Pärt. (SWR Januar 2022) mehr...