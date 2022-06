Reporter Ulrich Wiederspahn wagt den Rollenwechsel: Er hat vergangenen Sommer seinen Bachelor in Musikjournalismus abgeschlossen und übt sich nun als Korrepetitor. Er ist an einer Produktion des Theaters Ulm beteiligt, in der Bürgerbühne Musiktheater. Hier treffen sich Hobbysänger*innen, um unter professioneller Anleitung eine Operette auf die Bühne zu bringen. In dieser Spielzeit ist es „Der Zarewitsch“ von Franz Léhar. Das Tagebuch von Ulrich Wiederspahn gewährt exklusive Einblicke in die Produktion der Operette und in seine eigene Transformation vom Reporter zum Repetitor. mehr...