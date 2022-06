Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Kommentar

100% veganer Instrumentenbau

Musikthema

Konzerte gegen den Klimawandel - Ein Überblick

CD-Tipp

Viola Ardone: Ein Zug voller Hoffnung



Johannes Brahms:

Ungarischer Tanz Nr. 6 D-dur, WoO 1

Wiener Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

Jules Massenet:

Thaïs Comédie lyrique, Méditation. Andante religioso

Nigel Kennedy (Violine)

National Philharmonic Orchestra

Leitung: Richard Bonynge

Amy Woodforde-Finden:

Vier indische Liebeslieder nach Gedichten von Laurence Hale, Till I wake

Stephen Hough (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur, BWV 1048

Isabelle Faust (Violine)

Antoine Tamestit (Viola)

Akademie für Alte Musik Berlin

Rachel Portman (Komponist), Gene Scheer (Autor):

The first morning of the world

Joyce Didonato

Wolfgang Amadeus Mozart:

Quartett F-dur, KV 370

Rodrigo Blumenstock (Oboe)

Beate Weis (Violine)

Klaus Heidemann (Viola)

Tanja Tetzlaff (Violoncello)

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis:

In the Forest

Lithuanian National Symphony Orchestra

Leitung: Modestas Pitrenas

Lodovico Viadana:

La Napolitana. Sinfonia

Giovanni Antonini (Flöte)

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Peter Tschaikowsky:

Kinderalbum, op. 39 Nr. 16: Altfranzösisches Lied, Nr. 3: Mein Mütterlein, Nr. 4: Der kleine Reiter, Nr. 5: Marsch der Holzsoldaten, Nr. 7: Die kranke Puppe, Nr. 8: Begräbnis der Puppe, Nr. 20: Die Hexe, Nr. 21: Süße Träumerei, Nr. 14: Volkslied

Kuss Quartett

Clara Schumann:

Scherzo für Klavier c-Moll, op. 14

Konstanze Eickhorst (Klavier)