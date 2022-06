Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Silke Schmid über die Auseinandersetzung mit der Klimakrise im Musikunterricht

Musikthema

Green Orchestra - Das Orchester des Wandels

CD-Tipp

Sarah Maria Sun: Folk Songs



Traditional:

Slängpolska efter Byss-Kalle

Allmänna Sången

Leitung: Cecilia Rydinger Alin

Ruth Gipps:

Cringlemire Garden. Impression, op. 39

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim

Leitung: Douglas Bostock

Franz Schubert:

Winterreise, Nr. 5: Der Lindenbaum, D 911 op. 89

Christine Schäfer (Sopran)

Eric Schneider (Klavier)

William Walton:

Varii Capricci

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Bryden Thomson

Georg Philipp Telemann:

Konzert für 2 Oboen, 3 Trompeten, Streicher, Pauke und Basso continuo D-dur, TWV 54:D3

Simon Munday (Trompete)

Matthew Wells (Trompete)

Paul Sharp (Trompete)

La Serenissima

Leitung: Adrian Chandler

Claude Debussy:

Pelléas et Mélisande, Mes longs cheveux descendent, 3. Akt

Sarah Aristidou (Sopran)

Orchester des Wandels

Leitung: Thomas Guggeis

Nikolaus Gansterer, Barbara Kaiser, Richard Repey, Matthias Meinharter, Jörg Piringer, Ernst Reitermaier, Marie Steinauer, Jürgen Berlakovich, Susanna Gartmayer, Ingrid Schlögl, Ulrich Troyer, Tamara Wilhelm:

Transplants

The Vegetable Orchestra

Dora Pejačević:

Blumenleben, op. 19 Nr. 3: Maiglöckchen, Nr. 4: Vergissmeinnicht, Nr. 5: Rose, Nr. 6: Rote Nelken

Natasa Veljkovic (Klavier)

Valentin Haußmann:

Fuga secunda

Armida Quartett

Wolfgang Amadeus Mozart:

Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello C-Dur, KV 157

Armida Quartett

Traditional:

The lads of Elgin - The highlandman kissed his mother - The fyket

The Curious Bards

Poldowski:

Tango

Vilde Frang (Violine)

José Gallardo (Klavier)

Germaine Tailleferre:

Valse des dépêches, Les Mariés de la Tour Eiffel

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Geoffrey Simon