Musikgespräch

Michael Korstick und die Klavierkonzerte 0-7 von Beethoven

Musikthema

Esa Pekka Salonen



Sergej Prokofjew:

aus: Romeo und Julia. Ballett, op. 64a, Montagues und Capulets

Philharmonisches Orchester Oslo

Leitung: Mariss Jansons

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert 0

Michael Korstick

Bernard Herrmann:

Prelude, aus: Psycho

Suite for strings

Los Angeles Philharmonic Orchestra

Leitung: Esa-Pekka Salonen

Bernard Herrmann:

Scène d'Amour, aus: Vertigo

Suite

Los Angeles Philharmonic Orchestra

Leitung: Esa-Pekka Salonen

Esa-Pekka Salonen:

Gambit - für Orchester

Los Angeles Philharmonic

Leitung: Esa-Pekka Salonen

Florence Price:

Violinkonzert Nr. 2

Er-Gene Kahng (Violine)

Janáček Philharmonic Orchestra

Leitung: Ryan Cockerham

Unbekannt:

Csíja búja

Éva Csermák

Christian Dawid

Jens T. Tröndle

Unbekannt:

Itsuki no Komori-uta

Yuka Otsuki

Andreas Koslik

Frédéric Chopin:

2 Nocturnes, op. 55

Jan Lisiecki (Klavier)

Irving Berlin:

Steppin' out with my baby

Curtis Stigers

Maida Vale Singers

The John Wilson Orchestra

Leitung: John Wilson