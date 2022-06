Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikthema

Valerie June - Workin' Woman Blues

CD-Tipp

Robert Špaèek und Tomáš Jamník mit neuer CD "Paths"



Antonín Dvořák:

Slawischer Tanz Nr. 8 g-Moll, op. 46 Nr. 8

Katia Labèque (Klavier)

Marielle Labèque (Klavier)

Bohuslav Martinů:

Duo Nr. 2 D-Dur, H 371, 1. Satz: Allegretto

Josef Špaček (Violine)

Tomás Jamnik (Violoncello)

Antonio Salieri:

Armida, E non degg'io seguirla - Lungi da te - Forse, chi sa - Vieni a me sull'ali d'oro

Rezitative und Arien des Rinaldo, 2. Akt Szene 2

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Adam Fischer

Johannes Brahms:

Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op. 73

SWR Symphonieorchester

Leitung: David Afkham

Antonio Vivaldi:

Violinkonzert C-Dur, RV 191

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Niels Wilhelm Gade:

Fantasiestücke, op. 43

Sebastian Manz (Klarinette)

Herbert Schuch (Klavier)

Valerie June:

Stardust scattering

Valerie June (Gesang)

Ensemble