So war das Leipziger Chorfest

Samuel Mariño: Sopranista

Song des Monats Mai

Frühstück im Freien



Claude Debussy:

Tarantelle styrienne, L 69

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Hans Zender

Igor Strawinsky:

Concerto in E flat major

Ensemble Intercontemporain

Leitung: Pierre Boulez

Robert Schumann:

Dichterliebe, op. 48

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Alfred Brendel (Klavier)

Henry Purcell:

Suite aus "The Indian QueenSemi-opera", Z 630

Tafelmusik Baroque Orchestra

Leitung: Jeanne Lamon

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert Nr. 11 F-Dur, KV 413

Olli Mustonen (Klavier)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Ton Koopman

Jóhann Jóhannson:

Good night, day

Mari Samuelsen (Violine)

Konzerthausorchester Berlin

Leitung: Jonathan Stockhammer

Walter Donaldson:

Whoopee, My baby just cares for me

Nina Simone (Gesang, Klavier)

Ensemble