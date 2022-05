Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Katharina Eickhoff über das SWR2 Musikstundenrätsel in Schwetzingen

Musikthema

So klingt der Mai: Über den meistbesungenen Monat des Jahres

CD-Tipp

Afroamerikanische Komponistinnen mit dem New York Symphony Youth Orchestra



Giuseppe Gazzaniga:

Ouvertüre, aus: Don Giovanni

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Stefan Soltesz

Francis Poulenc:

Valse-Improvisation sur le nom de B-A-C-H, aus: Hommage à J. S. Bach

Pascal Rogé (Klavier)

Robert Schumann:

Abegg-Variationen op. 1

Florian Uhlig (Klavier)

Francis Poulenc:

Pièce brève sur le nom d'Albert Roussel

Orchestre National de France

Leitung: Charles Dutoit

Ruth Gipps:

Ambarvalia op. 70

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Charles Peebles

Georg Friedrich Händel:

"Tornami a vagheggiar". Arie der Morgana, aus: Alcina, bearbeitet für Blockflöte und Basso continuo

Stefan Temmingh (Flöte)

Axel Wolf (Laute)

Olga Watts (Cembalo)

Domen Marincic (Viola da gamba)

Giuseppe Gazzaniga:

aus: L'isola di Alcina. Oper (Zwei liebliche Baronessen), Due baronesi amabili. Arie des James

Roberto Scaltriti (Bariton)(James)

Les Talens Lyriques

Leitung: Christophe Rousset

Dora Pejačević:

Nr. 3: Maiglöckchen, aus: Blumenleben. 8 Stücke für Klavier op. 19

Natasa Veljkovic (Klavier)

Alexander Glasunow:

Der Frühling. Tongemälde op. 34

Scottish National Orchestra

Leitung: Neeme Järvi

Florence Price:

Ethiopias Shadow in America

New York Youth Symphony

Leitung: Michael Reipper

Florence Price:

Concerto in One Movement

New York Youth Symphony

Leitung: Michael Reipper