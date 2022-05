„Wir wollen die Sinne dafür schärfen, was ukrainisch ist und dass es wichtig ist, für diese Kultur zu kämpfen“, sagt Melanka Piroschik. Die deutsch-ukrainische Sängerin tritt am 6. Mai beim Enjoy-Jazz-Festival in Heidelberg auf und spricht in SWR2 von ihrer tiefen Verbundenheit zur musikalischen Tradition der Ukraine. Dass sie seit drei Jahren ausschließlich ukrainischsprachige Lieder singt, sei für sie zwar „keine Kampfansage, aber konsequent“: „Ich kann zeigen, dass wir eine eigene Musik und eine eigene Tradition haben“. Gerade in letzter Zeit sei für sie die Musik als Ausdruckskraft extrem wichtig geworden. mehr...