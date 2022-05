Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Christiane Peterlein



Brüggemanns Klassikkommentar

Quo Vadis Deutsche Orchester?

Buch-Tipp

David Garrett: "Wenn ihr wüsstet"

Musikgespräch

Lana Zickgraf über das Projekt "BachBewegt!Singen!"



Marianna Martines:

Ouvertüre für Bläser, Streicher und Basso continuo, C-Dur

La Floridiana

Leitung: Nicoleta Paraschivescu

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sinfonie Nr. 3 a-Moll, op. 56 "Schottische"

Berliner Philharmoniker

Leitung: Kirill Petrenko

Nebojša Živković:

Trio per Uno for Duo, für 2 Schlagzeuger (Trommeln)

Porter Percussion Duo

Eric Weissberg, Steve Mandell:

Duelling banjos, aus: Deliverance

David Garrett (Violine)

Ensemble

Joseph Haydn:

aus: Die Schöpfung, Hob XXI:2, Nr. 6b und c

Robin Johannsen (Sopran)

Sebastian Kohlhepp (Tenor)

Michael Nagy (Bass)

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs

Johann Sebastian Bach:

aus: Ich geh und suche mit Verlangen, Kantate, BWV 49 "Dialogus", Nr. 1: Sinfonia

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Dora Pejačević:

9 Walzer-Capricen, op. 28

Ekaterina Litvintseva (Klavier)

Jean-Yves Jung:

But when do we eat

Franziska Aller Trio