Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Michael Rebhahn



Musikgespräch

Filmmusik-Komponist Daniel Michael Kaiser macht Aufnahmen in der Arktis

Musikthema

Die iranische Sängerin und Komponistin Marjan Vahdat

CD-Tipp

Christian Sinding: Violinkonzert Nr.1 op.45



Domenico Scarlatti:

Sonate für Klavier h-moll, L 33: Andante

Ivo Pogorelich (Klavier)

Hans Abrahamsen:

Schnee. Zehn Kanons für neun Instrumente, Nr. 6: Canon 3A

Ensemble recherche

Anton Webern:

Im Sommerwind. Idyll für großes Orchester

Berliner Philharmoniker

Leitung: Pierre Boulez

Christian Sinding:

Violinkonzert A-Dur, op. 45

Lea Birringer (Violine)

Hofer Symphoniker

Leitung: Hermann Bäumer

Johann Sebastian Bach:

Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll, BWV 1052

Murray Perahia (Klavier)

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leitung: Murray Perahia

Wolfgang Amadeus Mozart:

Divertimento für Klavier D-Dur, KV 15a-15ss

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Neville Marriner

Antonio Carlos Jobim:

The girl from Ipanema

Stan Getz (Saxophon)

João Gilberto (Gesang)

Astrud Gilberto (Gesang)

Ensemble