Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Filmemacher Philipp Quiring über seine Olivier Messiaen-Dokumentation

Musikgespräch

Charles Mingus zum 100. Geburtstag: Themenabend "Better Git It In Your Soul"

CD-Tipp

Benjamin Bernheim: Boulevard des Italiens



Elisabeth von Herzogenberg:

8 Klavierstücke, Nr. 1: Allegro molto

Natasa Veljkovic (Klavier)

Olivier Messiaen:

L'Ascension Quatre méditations symphoniques

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Olivier Messiaen:

Vingt regards sur l'enfant Jésus, Nr. 7: Regard de la croix. Bien modéré

Martin Helmchen (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Konzert für Flöte, Streicher und Basso continuo D-Dur, RV 428

Maurice Steger (Flautino-Blfl)

I Barocchisti

Leitung: Diego Fasolis

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 1 D-Dur, Hob I:1

Heidelberger Sinfoniker

Leitung: Thomas Fey

Miroslav Skoryk:

Melodie für 2 Violinen, Viola und Violoncello a-Moll

Andrej Bielow (Violine)

Grzegorz Kotów (Violine)

Vladimir Mykytka (Viola)

Marcin Sieniawski (Violoncello)

Szymanowski Quartet

Anonymus, Rainer Furthner:

Sanctus XIV (für Männerstimmen und Perkussion)

Martin Grubinger (Perkussion)

Leonhard Schmidinger (Perkussion)

Rainer Furthner (Perkussion)

Choralschola des Klosters Münsterschwarzach

Leitung: Godehard Joppich

Kurt Engel:

Look out little Ruth Ragtime für Schlagzeuger

Martin Grubinger (Perkussion)

Per Rundberg (Klavier)

Doreen Carwithen:

ODTAA. Ouvertüre (One damn thing after another)

London Symphony Orchestra

Leitung: Richard Hickox

Giacomo Puccini:

La Bohème, Che gelida manina, Arie des Rodolfo

Benjamin Bernheim (Tenor)

Philharmonisches Orchester Prag

Leitung: Emmanuel Villaume

Giacomo Puccini:

Tosca, Ô de beautés égales dissemblance féconde!, Arie (Cavaradossi), 1. Akt

Benjamin Bernheim (Tenor)

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Leitung: Frédéric Chaslin

Marie Jaëll:

Valse

Katia Labèque (Klavier)

Marielle Labèque (Klavier)

Miles Davis, Charles Mingus:

Smooch

Miles Davis Quartet

Charlie Mingus:

Boggie stop shuffle

Quincy Jones And His Orchestra

Leitung: Quincy Jones

Cécile Chaminade:

Concertino, op. 107

Emmanuel Pahud (Flöte)

Orchestre de Chambre de Paris

Leitung: François Leleux