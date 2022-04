Musik. Meinung. Perspektiven.

Kyiv Symphony Orchestra auf Deutschlandtournee

Singer-Songwriterin

Eva Sauter Song #4 - Wie die ganze Welt

Musikthema

Musik der Kanaren? So unterschiedlich wie die Landschaft



Vasyl Barvinsky:

Prelude No. 1 F Dur

Violina Petrychenko (Klavier)

György Kurtág:

7 Lieder für Sopran und Cimbalom, op. 22, Nr. 3: Hol végzödik

Viktoriia Vitrenko (Sopran)

Luigi Gaggero (Cimbalom)

Benjamin Britten:

Les Illuminations, Départ, op. 18

Franziska Hirzel (Sopran)

Kiev Chamber Orchestra

Leitung: Roman Kofman

Edvard Grieg:

Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 F-Dur, op. 8

Alexej Semenenko (Violine)

Inna Firsova (Klavier)

Isabella Leonarda:

Ave regina coelorum

Cappella Artemisia

Leitung: Candace Smith

Pietro Antonio Locatelli:

Konzert F-Dur, op. 4,12

The Raglan Baroque Players

Leitung: Elizabeth Wallfisch

Claude Debussy:

L'isle joyeuse für Klavier

The Philharmonia Orchestra London

Leitung: Geoffrey Simon

Camille Saint-Saëns:

Six Études für Klavier solo, op. 111, Nr. 4: Les cloches de Las Palmas

Piers Lane (Klavier)

Doreen Carwithen:

Suffolk Suite

London Symphony Orchestra

Leitung: Richard Hickox

Franz Schubert:

Nach einem Gewitter, D 561

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Capriccio brillant h-Moll, op. 22

Lars Vogt (Klavier)

Orchestre de Chambre de Paris

Stevie Wonder, Susaye Greene:

I can't help it

Stacey Kent (Singstimme)

Jim Tomlinson (Sopransaxophon)

Richard Héry (Schlagzeug)

Quatuor Ebène

Wolfgang Amadeus Mozart:

Divertimento F-Dur, KV 138

Quatuor Ebène

Amy Beach:

Berceuse, op. 40

Andreas Ottensamer (Klarinette)

Philharmonisches Orchester Rotterdam

Leitung: Yannick Nézet-Séguin