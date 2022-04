Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

12 Cellisten der Berliner Philharmoniker feiern 50. Jubiläum

Musikthema

Blätterrascheln - Gedankenspiele zu Musik und Garten

CD-Tipp

Maîtrise Notre-Dame de Paris: Pâques à Notre-Dame



Bob Marley:

No woman no cry. Bearbeitet für Violoncello

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

Julius Klengel:

Hymnus für 12 Violoncelli, op. 57

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Ennio Morricone:

The man with the harmonica bearbeitet für 12 Violoncelli und Kontrabaß

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Unbekannt:

Kojo no tsuki. Bearbeitet für 12 Violoncelli

12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Tomaso Antonio Vitali:

Chaconne für Violine und Basso continuo

Ida Händel (Violine)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Hans Werner Henze:

Ouverture zu einem Theater. Für Orchester (Ouvertüre zu einem Theater)

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Oliver Knussen

Franz Liszt:

Ungarische Rhapsodie für Klavier Nr. 6 Des-Dur

Wasili Sergejewitsch Kalinnikow:

aus: Sinfonie Nr 1 g-Moll, Andante commodamente

Scottish National Orchestra

Leitung: Neeme Järvi

Heinrich Ignaz Franz Biber:

aus: Sonate für Violine und Basso continuo Nr. 10 g-moll "Die Kreuzigung"

Dóra Szilágyi (Violine)

Flóra Fábri (Cembalo)

Heitor Villa-Lobos:

Fantasie für Sopransaxophon und Kammerorchester

John Harle (Sopransaxophon)

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leitung: Neville Sir Marriner

Leonard Cohen:

Hallelujah. Bearbeitet für Violine, Viola und 2 Violoncelli

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

Didier Osindero (Violine)

Alinka Rowe (Viola)

Yong Jun Lee (Violoncello)