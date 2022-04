Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Nikolai Ott über eine ehemalige Nudelfabrik als Konzertort

Musikthema

Golden Age of American Bands

CD-Tipp

Gesualdo Six



Carl Engel:

Sea-Shell. Für Violine und Klavier

Michael Rabin (Violine)

Pommers

Tõnu Kõrvits, Veljo Tormis:

The last ship. Für Männerchor, Basstrommel und Streicher

Estonian Philharmonic Chamber Choir

Tallinn Chamber Orchestra

Leitung: Tõnu Kaljuste

Maurice Ravel:

Jeux d'eau für Klavier

Martha Argerich (Klaveir)

Benjamin Britten:

Simple Symphony für Streichorchester op. 4

English Chamber Orchestra

Leitung: Benjamin Britten

Traditional:

Rekrutska

Michael Alpert, Julian Kytasty (Gesang, InstrumenteI)

Daniel Brel:

Élégie für Gambenensemble, Theorbe und Bandoneon

Daniel Brel (Bandoneon)

Le Poème Harmonique

César Franck:

Sonate für Violine und Klavier A-Dur FWV 8, Fassung für Violoncello und Klavier

Janina Ruh (Violoncello)

Boris Kusnezow (Klavier)

John Philip Sousa:

Sempre fidelis

Blechschaden

Charles Ives:

Putnam's Camp, Redding, Connecticut aus "Three Places in New England"

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Michael Tilson Thomas

Charles Koechlin:

6 Sätze aus "L'ancienne maison de campagne" op. 124

Michael Korstick (Klavier)

Jacques Offenbach:

Danse Bohèmienne, op. 28

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)