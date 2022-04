Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Der Pianist Lars Vogt

Musikthema

Theater für alle - mit Gebärdensprache

CD-Tipp

Gold Schultz: "This be her verse"



Helena Munktell:

4. Satz: Finale. Allegro ben Moderato, aus: Suite für großes Orchester

Gävle Symphony Orchestra

Leitung: Tobias Ringborg

Leoš Janáček:

Nr. 10: Das Käuzchen ist nicht fortgeflogen!, aus: Auf verwachsenem Pfade

Lars Vogt (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Klavierkonzert Nr. 1 g-Moll op. 25

Lars Vogt (Klavier)

Orchestre de Chambre de Paris

Leitung: Lars Vogt

Georg Philipp Telemann:

Scherzo für Violine, Viola und Basso continuo g-Moll TWV 42:g3

Agnes Scheibelreiter (Sopran)

Ensemble Delirio

Vasyl Barvinsky:

Prelude Nr. 8 c-Moll

Violina Petrychenko (Klavier)

Ganna Gryniva:

Lebidonka

Ganna Gryniva (Gesang)

Ensemble

Fanny Mendelssohn:

Ostersonate

Gaia Sokoli (Klavier)

Giovanni Gabrieli:

Canzon in echo duodecimi toni à 10, aus: Sacrae Symphoniae

London Symphony Orchestra Brass

Leitung: Eric Crees

George Gershwin:

Variationen über "I got rhythm" für Klavier und Orchester

Lincoln Mayorga (Klavier)

Harmonie Ensemble

Leitung: Steven Richman

Rebecca Clarke:

Down by the Salley Gardens

Golda Schultz (Sopran)

Jonathan Ware (Klavier)

Rebecca Clarke:

The tiger

Golda Schultz (Sopran)

Jonathan Ware (Klavier)