Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

50 Jahre SWR-Big Band

Musikthema

Die Bassgambe

Musikthema

Oud-Spieler Naseer Shamma



George Gershwin:

"Strike up the band"

Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester

Leitung: Erwin Lehn

Cole Porter:

"I get a kick out of you"

Curtis Stigers (Gesang)

SWR Big Band

Leitung: Klaus Wagenleiter

Magnus Lindgren:

"Round midnight"

Magnus Lindgren (Saxofon)

SWR Big Band

Leitung: Magnus Lindgren

Sergej Rachmaninow:

Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18

Alexander Krichel (Klavier)

Dresdner Philharmonie

Leitung: Michael Sanderling

Michael Alpert:

"Shpay in yam"

Michael Alpert (Gesang,Gitarre,Violine)

Julian Kytasty (Gesang,Bandura)

Marin Marais:

"L'arabesque" aus "Pièces de violes"

Rolf Lislevand (Theorbe)

Jordi Savall (Bassgambe)

Pierre Hantaï (Cembalo)

Jacques Champion de Chambonnières:

Sarabande jeunes Zephirs

Ricercar Consort

Anouar Brahem:

"Nuba"

Anouar Brahem (Oud)

François Couturier (Klavier)

Jean-Louis Matinier (Akkordeon)

Lil Ruth Hadid:

"The discourse of the soul"

Naseer Shamma & Oyoun

David Popper:

Elfentanz für Violoncello und Klavier op. 39

Heitor Villa-Lobos:

Modinha

Paula Morelenbaum (Gesang)

SWR Big Band

Leitung: Ralf Schmid

John Lennon, Paul McCartney:

"Blackbird"

Paula Morelenbaum (Gesang)

SWR Big Band

Leitung: Ralf Schmid

Jorge Benjor:

"Mas que nada"

Paula Morelenbaum (Gesang)

SWR Big Band

Leitung: Ralf Schmid

Samuel Louis "Sammy" Nestico:

"Ain't nobody gettin' younger"

SWR Big Band

Leitung: Samuel Louis "Sammy" Nestico