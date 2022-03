In einer neuen Reihe für SWR2 stellt der Dirigent Reinhard Goebel einen Klassiker der Musik vor: Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Der leidenschaftliche Verfechter einer historisch informierten Aufführungspraxis zeigt, was ihn an Vivaldis Zyklus von vier Violinkonzerten fasziniert und zu welchen spannenden Erkenntnissen der genaue Blick in die Quellen und die Noten führen kann. In Folge 3 spricht Goebel unter anderem über das überraschende Happy End einer Jagd. mehr...