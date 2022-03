Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikthema

Goebels Jahreszeiten: Herbst

Musikgespräch

Alphornist Franz Schüsseler

Musikthema

Auftakt des Heidelberger Frühling





Michał Kleofas Ogiński:

Polonaise a-moll, "Abschied von der Heimat"

Oskar Jezior (Klavier)

Szymon Laks:

"Dyzio, der Träumer", Lied

Ania Vegry (Sopran)

Oskar Jezior (Klavier)

Grażyna Bacewicz:

Oberec

Roman Ohem (Violine)

Oskar Jezior (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Violinkonzert F-Dur RV 293, freie Bearbeitung

Gilles Apap (Violine)

Colors of Invention

Giovanni Battista Bononcini:

Arie der Aminta aus der Kantate "La costanza non gradita nel doppio amore d'Aminta"

Jakub Józef Orliński (Countertenor)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Franz Schüsseler:

Ahrtal Suite: Alphornruf für das Ahrtal

César Franck:

Sinfonische Variationen

Ekaterina Litvintseva (Klavier)

Nordwestdeutsche Philharmonie

Leitung: Jonathan Bloxham

Ludwig van Beethoven:

Violoncellosonate Nr. 3 A-Dur,op. 69. Bearbeitung

Luka Coetzee (Violoncello)

LGT Young Soloists

Leitung: Alexander Gilman

Carole King, Jerry Wexler, Gerry Goffin:

(You make me feel like) a natural woman

Aretha Franklin (Vokal)

Royal Philharmonic Orchestra

Giacomo Puccini:

"Turando", Nessun dorma (3. Akt)

Aretha Franklin (Vokal)

Orchester

Leitung: Rob Mounsey