Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ulla Zierau



Musikgespräch

Die Dirigentin Anja Bihlmaier

Musikthema

Elektroakustische Musik in der Ukraine

CD-Tipp

Hello Darkness



Mikola Leontowitsch:

Shchedryk

Calmus Ensemble

Walentyn Sylwestrow:

Zwei Stücke

Hilary Hahn (Violine)

Cory Smythe (Klavier)

Camille Saint-Saëns:

Violinkonzert Nr. 3 h-Moll op. 61, 1. Satz

Noa Wildschut (Violine)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Anja Bihlmaier

Traditional/Stanley Darrow:

Variationen über das ukrainische Volkslied "Schöne Minka"

Akkordeon-Duo Darrow & Arnold

Maddalena Laura Lombardini Sirmen:

Streichquartett F-dur, Nr. 5

Accademia della Magnifica Comunità

Leitung: Enrico Casazza

Barbara Strozzi:

L'eraclito amoroso, Arie op. 2 Nr. 14

Sonya Yoncheva (Sopran)

Cappella Mediterranea

Pietro Mascagni:

Intermezzo aus der Oper "Cavalleria Rusticana"

BBC Concert Orchestra

Leitung: Barry Wordsworth

John Cage:

"The wonderful widow of eighteen springs", Lied

Olivia Vermeulen (Mezzosopran)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Claudio Monteverdi:

"Lasciatemi morire" aus dem Opernfragment "L'Arianna"

Olivia Vermeulen (Mezzosopran)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll KV 466

Martha Argerich (Klavier)

Orchestra Mozart

Leitung: Claudio Abbado

Keith Jarrett:

The journey home

Keith Jarrett (Klavier)

Jan Garbarek (Saxofon) und Ensemble