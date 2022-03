Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Musikgespräch

Sängerin Julia Faylenbogen und die ukrainische Musikkultur

Musikthema

​Ein Hilfs-Konvoi der Deutschen Oper war an der ukrainischen Grenze

CD-Tipp

Elisabeth Leonskaja spielt Mozart



Marin Marais:

Suitte

La Ninfea

Gustav Mahler:

Wo die schönen Trompeten blasen. Des Knaben Wunderhorn, Lied

Gérard Kim (Bariton)

Julia Faylenbogen (Mezzosopran)

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Karl-Heinz Steffens

Johannes Brahms:

Ballade d-moll für Klavier nach der schottischen Ballade Edward

Anastasia Grishutina (Klavier)

Anonym:

Masque Dances

L'Art du Bois

Frederick Delius:

The walk to the paradise garden

Deutsche Radiophilharmonie Kaiserslautern

Pablo González

Sergej Prokofjew:

Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19

Lisa Batiashvili (Violine)

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klaviersonate B-Dur KV 570

Elisabeth Leonskaja (Klavier)

Zuzana Leharová:

Dance between two pines

Bastian Stein

Zuzana Leharová Quartet