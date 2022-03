Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Jan Brachmann über Gergiev

Musikthema

Lars Reichow: Putins Krieg

Musikthema

Visual Sounds - Sounding Pictures!



Sergej Prokofjew:

aus: Romeo und Julia. Ballett in 4 Akten, op. 64, Tanz der Ritter. Bearbeitet für Violine und Orchester

Lisa Batiashvili (Violine)

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Béla Bartók:

Allegro barbaro für Klavier, Sz 49

Zoltán Kocsis (Klavier)

Franz Schubert:

aus: 5 Menuette mit 6 Trios, D 89, Nr 5: Menuett C-Dur - Trio I - Trio II,

Ensemble (Trio)

The Chamber Orchestra of Europe

Fanny Mendelssohn:

Sonate g-moll (1843)

Gaia Sokoli

Maurice Ravel:

aus: Sites auriculaires für 2 Klaviere, Nr. 1: Habanera. Bearbeitet für Violine und Klavier

Edith Peinemann (Violine)

Maria Bergmann (Klavier)

Antonín Dvořák:

Violinkonzert a-Moll, op. 53

Edith Peinemann (Violine)

Sinfonieorchester des Süddeutschen Rundfunks

Leitung: Hans Müller-Kray

Margarita Lecuona:

Tabu

Luis Conte (Percussion)

Kronos Quartet

Philippe Gaubert:

aus: Trois Aquarelles

Trio Cantabile

Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach Anna Amalia:

aus: Erwin und Elmire. , 1. Ouvertüre, , Singspiel in 2 Akten (mit Zwischentexten)

Thüringisches Kammerorchester Weimar

Leitung: Martin Hoff