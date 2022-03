Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eikhoff



Musikgespräch

Pianistin Anzhelika Kovalenko: "Weil es um den Frieden der ganzen Welt geht"

Musikthema

Die hohe Kunst des Wartens

Glosse

Gordon Kampe: Unterschätzt die Kinder nicht!

CD-Tipp

Haydn: Die Schöpfung mit Le Concert des Nations und Jordi Savall



Traditional, Arr. Mykola Lysenko

I am going across the meadow, singing my song

Olga Pasichnyk (Sopran)

Natalya Pasichnyk (Klavier)

Modest Mussorgskij:

Der Jahrmarkt von Sorotschinzy, Gopak

Nathan Milstein (Violine)

Ein Orchester

Leitung: Robert Irving

Modest Mussorgskij:

Bilder einer Ausstellung, Das große Tor von Kiew

Swjatoslaw Richter (Klavier)

Borys Lyatoshynsky:

Sinfonie Nr.3 („Peace shall defeat war“), Finale

Bournemouth Symphony Orchestra

Leitung: Kirill Karabits

Peter Tschaikowsky:

Steichquartett Nr. 1 D-Dur op. 11, 2. Satz

Daniel Müller-Schott (Violoncello)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Aziz Shokhakimov

Robert Schumann:

Kinderszenen, op. 15 Nr. 7, Träumerei

Vladimir Horowitz (Klavier)

Erik Satie:

Der verträumte Fisch

Georges Pludermacher (Klavier)

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Pierre Stoll

Michel Stillman:

Fantasie über ein chassidisches Thema

Chen Halevi (Klarinette)

Jascha Nemtsov (Klavier)

Vogler Quartett

Nikolai Kapustin:

4 Konzertetüden aus op. 40

Frank Dupree Trio

Marin Marais:

La Reveuse

Jordi Savall (Bass-Viola da gamba)

Philippe Pierlot (Bass-Viola da gamba)

Rolf Lislevand (Theorbe)

Xavier Diaz-Latorre (Gitarre)

Pierre Hantai (Cembalo)

Traditional, Arr. Mykola Lysenko

"Dzyhune", Ukrainisches Volkslied

Olga Pasichnyk (Sopran)

Natalya Pasichnyk (Klavier)

Valentin Silvestrov:

Stille Musik für Streichorchester

Münchener Kammerorchester

Leitung: Christoph Poppen