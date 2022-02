Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikthema

SWR2 JetztMusik - Showtime

Musikthema

Die Komponistin Margaret Bonds

CD-Tipp

Juri Vallentin & das Trio d' Iroise - Ebenbild



Christina Pluhar:

"La selva", Prologue zur Oper "Orfeo Chamán"

Nahuel Pennisi (Gesang)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Antonín Dvořák:

"Waldesruhe" aus "Aus dem Böhmerwalde", Bearbeitung

Lionel Martin (Violoncello)

Demian Martin (Klavier)

Georges Aperghis:

"Opal Wood" für Kontrabass und Elektronik

Cedric Spindler (Klangregie)

Uli Fussenegger (Kontrabass)

Georges Aperghis:

"Passwords" für 6 Singstimmen a cappella

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Astor Piazzolla:

"Tanti anni prima"

Nicolas Altstaedt (Violoncello)

Elsbeth Moser (Bayan)

Giuseppe Verdi:

"Ach, ihres Auges Zauberblick" aus "La Traviata"

Rolando Villazón (Tenor)

Orchestra Teatro Regio Torino

Leitung: Gianandrea Noseda

Claudio Monteverdi:

"Sì dolce è 'l tormento" für Singstimme und Basso continuo

Rolando Villazón (Tenor)

Le Concert d'Astrée

Leitung: Emmanuelle Haïm

Wolfgang Amadeus Mozart:

Serenade für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte c-Moll KV 388

Orchestre des Champs Élysées

Leitung: Philippe Herreweghe

William Grant Still:

"The Far West" Suite Nr. 4

Manhattan Chamber Orchestra

Leitung: Richard Auldon Clark

Margaret Bonds:

"I, too" aus "Three dream portraits"

Malcolm J. Merriweather (Bariton)

Ashley Jackson (Harfe)

Margaret Bonds:

"Spring will be so sad"

Harry James and His Orchestra

Leitung: Harry James

Richard Strauss:

"Auftritt und Tanz der Schneider" aus der Orchestersuite "Der Bürger als Edelmann"

Kammerorchester Basel

Leitung: Christopher Hogwood

Georges Bizet:

Grande valse de concert

Johann Blanchard (Klavier)