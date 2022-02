Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ines Pasz



Musikgespräch

Helge Lindh: Runder Tisch Amateurmusik

Musikthema

Die Musik in "Ulysses" von James Joyce

Buch-Tipp

Das Konzertpublikum der Zukunft



Traditional:

The Galway Bay

Jordi Savall (Diskantgambe)

Andrew Lawrence-King (Keltische Harfe)

Frank McGuire (Bodhran)

Alexander Borodin:

Eine Steppenskizze aus Mittelasien , bearbeitet

Ferhan & Ferzan Önder (Klavier)

Traditional:

La Guitarra de Miguel

Amarcord Wien

Thomas Morley:

Fyre, Fyre

Theresa Klose (Gesang)

Franz Schubert:

Ouvertüre c-Moll D.8

Berliner Symphoniker

Leitung: Hansjörg Schellenberger

Ludwig van Beethoven:

"The pulse of an Irishman" WoO 154 Nr. 4

Thomas Allen (Bariton)

Malcolm Martineau (Klavier)

Ursula Smith (Violoncello)

Elizabeth Layton, (Violine)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Konzert für Violine, Klavier und Orchester d-Moll

Marc Bouchkov (Violine)

Kammerorchester Basel

Leitung: Howard Griffith

Anonymus:

St. James infirmary

Matthias Well (Violine)

Maria Well (Violoncello)

Zdravko Živkovič (Akkordeon)

Johann Valentin Rathgeber:

Concerto C-Dur, op. 6 Nr. 19

Christian Leitherer (Klarinette)

Ensemble Arcimboldo

Leitung: Thilo Hirsch

Sergej Rachmaninow:

Die Muse

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

Isata Kanneh-Mason (Klavier)