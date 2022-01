Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ines Pasz



Musikgespräch

Gurzhy über sein Buch "Richard Wagner und die Klezmerband

Musikthema

Eigenwilliger Minimalist - Glass wird 85.

Musikmarkt

Buch-Tipp:Hat Musikjournalismus noch eine Zukunft?

Johanna Summer #1

Schumann: Träumerei





Ludwig van Beethoven:

6 leichte Variationen über ein Schweizer Lied F-Dur, WoO 64

See Siang Wong (Klavier)

Sergej Prokofjew:

Ouvertüre über hebräische Themen op. 34

Chen Halevi (Klarinette)

Jascha Nemtsov (Klavier)

Vogler Quartett

Michael Alpert:

A shpay in yam

Brave Old World

Leitung: Alan Bern

Johann Strauss Sohn:

Wiener Blut, Walzer, op. 354

Wiener Philharmoniker

Leitung: Daniel Harding

Hector Berlioz:

Waverley. Konzert-Ouvertüre op. 1

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Henry Purcell:

Fantazia

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Robert Schumann:

"Glückes genug" aus den "Kindeszenen"

Ragna Schirmer (Klavier)

Traditional:

Out of this wood

Andreas Arend (Theorbe)

Hille Perl (Viola da gamba)

Veronika Skuplik (Violine)

Clare Wilkinson (Mezzosopran)

Antonio Vivaldi:

"L'Olimpiade", Ouvertüre

Les Ambassadeurs

Leitung: Alexis Kossenko

Philip Glass:

Streichquartett Nr. 2 "Company"

The Smith Quartet

Johann Sebastian Bach:

Italienisches Konzert, bearbeitet

Magali Mosnier (Flöte)

Stuttgarter Kammerorchester

Leitung: Michael Hofstetter

Kyra Steckeweh (1984-)(Klavier)