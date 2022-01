Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Der Bariton Äneas Humm

Musikthema

Das rote Akkordeon

Musikmarkt

CD-Tipp: BŁAŻEJCZYK



Gaetano Donizetti:

Ouvertüre aus: Don Pasquale

Philharmonia Orchestra

Leitung: Riccardo Muti

Marie Martha von Castelberg von Orelli:

Gegen die Traurigkeit. Geistliches Lied

Äneas Humm (Bariton)

Judit Polgar (Klavier)

Viktor Ullmann:

aus: Der Mensch und sein Tag. 12 Lieder, op. 47

Äneas Humm (Bariton)

Renate Rohlfing (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie g-Moll, KV 183

English Chamber Orchestra

Leitung: Benjamin Britten

Alexis Weissenberg:

aus: Sechs Bearbeitungen von Liedern gesungen von Charles Trenet

Marc-André Hamelin (Klavier)

Fryderyk Franciszek Chopin:

Grande polonaise brillante Es-dur précédée d'un Andante spianato

Alexis Weissenberg (Klavier)

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire de Paris

Leitung: Stanislaw Skrowaczewski

Giacomo Puccini:

aus: La Bohème.

Duett Mimi - Rodolfo, 1. Bild

Anna Netrebko (Sopran)

Rolando Villazón (Tenor)

Staatskapelle Dresden

Leitung: Nicola Luisotti

Unbekannt:

When the roll will be called in heaven

Florence Price:

Fantasie Nr. 1 g-Moll

Randall Goosby (Violine)

Zhu Wang (Klavier)

Leroy Anderson:

Fiddle Faddle. Bearbeitet für Klarinetten-Ensemble und Drehorgel

Michael Riessler (Bass-Klarinette)

Pierre Charial (Drehorgel)

Trio di Clarol

Amy Beach:

By the still waters, op. 114

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Jaromír Weinberger:

Der Trommler der Freiheit (The Drummer of Liberty)

Stephan Froleyks (Trommel)

Efrat Levy (Klavier)

Jaromír Weinberger:

aus: Schwanda, der Dudelsackpfeifer Volksoper in 2 Akten

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Neeme Järvi