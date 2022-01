Beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker steht die Tradition seit jeher ganz oben. Eine Frau am Dirigierpult scheint dort noch in weiter Ferne und das bringt viele in den sozialen Netzwerken und in den Medien auf die Palme. Dass wenig Frauen an der Spitze von Orchestern stehen, liegt auch daran, dass noch zu wenige Frauen Dirigentinnen werden wollen, findet Axel Brüggemann. mehr...