Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ulla Zierau



Goebels Bach: 300 Jahre Brandenburgische Konzerte

Brandenburgische Konzerte (2/6)

Musikthema

Gordon Kampes Jahr 2021: Mehr Contenance

Musikthema

Jahresrückblick 2021 der Neue-Musik-Redaktion

Musikthema

Kultur in Coronazeiten: Ein Rückblick



Anonymus:

The twelve days of christmas,Weihnachtslied

Salt Lake Mormon Tabernacle Choir

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach:

Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur BWV 1047

Akademie für Alte Musik Berlin

William Byrd:

Rowland, or Lord Willoughby's Welcome home

Anna-Liisa Eller (Kantele)

Jean-Philippe Rameau:

"Le Temple de la gloire", Arie des Trajan (3. Akt)

Reinoud van Mechelen (Tenor)

A Nocte Temporis

Jean Marie Leclair:

Symphonie pour la descente de Vénus aus der Oper "Scylla et Glaucus"

A Nocte Temporis

Antoine Dauvergne:

"Les amours de Tempé", Arie des Daphnis

Reinoud van Mechelen (Tenor)

A Nocte Temporis

Johan Halvorsen:

Passacaglia nach einem Thema von Händel

Ragnhild Hemsing (Hardanger Fiddle)

Benedict Kloeckner (Violoncello)

Christoph Ernst Friedrich Weyse:

Sinfonie Nr. 5 Es-Dur

Königliche Kapelle Kopenhagen

Leitung: Michael Schønwandt

Niels Rønsholdt:

We Will Dissolve aus "Country", Zyklus für Cello und Kammerorchester

Jakob Kullberg & Annekei

Orkiestra Muzyki Nowej

Leitung: Szymon Bywalec

Antonio Vivaldi:

Violinkonzert f-Moll RV 297 op. 8 Nr. 4

"Der Winter"

Nigel Kennedy (Violine)

English Chamber Orchestra

Leitung: Nigel Kennedy

Hiromi:

11:49pm

Hiromi (Klavier)

Tatsuo Nishie (Violine)

Sohei Birmann (Violine)

Meguna Naka (Viola)

Watarua Mukai (Violoncello)