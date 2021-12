Musik. Meinung. Perspektiven.

Bronisław Kaper:

"Ich steh' im Schnee"

Palast Orchester

Antonín Dvořák:

Rusalka, "Lied an den Mond", Bearbeitung

Anneleen Lenaerts (Harfe)

Unbekannt:

"O du fröhliche", Weihnachtslied

Bjørn Kåre Odde (Fiedel)

Espen Wensaas (Cister)

Mini Schulz (Kontrabass)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Yuval Weinberg

Joachim August Zarnack:

"O Tannenbaum", Weiihnachtslied

Dave McKenna (Klavier)

Cristoforo Caresana:

La pastorale. Weihnachtsschauspiel. Bearbeitung

Céline Scheen (Sopran)

Luciana Mancini (Mezzosopran)

Vincenzo Capezzuto (Altus)

Valer Sabadus (Countertenor)

Alessandro Giangrande (Tenor)

Zachary Wilder (Tenor)

João Fernandes (Bass)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Max Reger:

"Schlaf', mein Kindelein", Weihnachtslied, Bearbeitung

German Brass

August Emil Enna:

Vorspiel zum musiklasichen Märchen "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern"

Dänische Rundfunk-Sinfonietta

Leitung: Roman Zeilinger

Irving Berlin:

"I've got my love to keep me warm"

Billie Holiday (Cocal)

Ensemble

Leitung: Leroy Lovett

Georg Philipp Telemann:

Concerto in A-Dur für 2 Violinen und Basso continuo TWV Anh. 42:A1

Der musikalische Garten

Johan Peter Emilius Hartmann:

"Blomstre som en rosengård", Weihnachtslied

Musica Ficta

Leitung: Bo Holten

Michael Praetorius:

In dulci jubilo. Motette für 8 Soli, 4 vierstimmige Chöre, 2 Trompeten, Pauken, Streicher und Basso continuo, Polyhymnia caduceatrix et panegyrica, für 1 bis 21 Stimmen und Basso continuo (Wolfenbütte, l 1619)

Staats- und Domchor Berlin

Lautten Compagney

Leitung: Kai-Uwe Jirka

Marc-Antoine Charpentier:

Noëls pour les Instruments

Concerto Köln

Leitung: Martin Sandhoff

Engelbert Humperdinck:

"Hänsel und Gretel", Abendsegen, Bearbeitung

Raphaela Gromes (Violoncello)

Angela Chang (Violoncello)

Arcis Saxophon Quartett

Peter Tschaikowsky:

Tanz der Zuckerfee aus dem Ballett "Der Nußknacker"

Béla Fleck & The Flecktones

Antonio Vivaldi:

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo f-Moll RV 297, "Der Winter"

La voce strumentale

Violine und Leitung: Dmitry Sinkovsky

Gustav Holst:

"In the bleak midwinter", Weihnachtslied

Ensemble Encore

Vladislav Sendecki:

"Still, still, weil's Kindlein schlafen will", Weihnachtslied

Hamburger Jazz Quintett