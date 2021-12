Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikthema

Riccardo Mutis Opernakademie: Von Ravenna nach Mailand

Adventslied

Alle Jahre wieder

Musikthema

New Yorks Metropolitan Opera setzt nach der Partie der Krise Signale für den Neuanfang

CD-Tipp

Emily d' Angelo und ihr erstes Soloalbum "Enargeia"



George Harrison:

"Here comes the sun"

Yo-Yo Ma (Violoncello)

James Taylor (Gesang, Gitarre)

und Ensemble

Camille Saint-Saëns:

"Consurge, filia Sion" aus dem Oratorio de Noël op. 12

Romano Giefer (Orgel)

Vocalensemble Rastatt

Les Favorites

Leitung: Holger Speck

Giacomo Puccini:

Adagetto F-Dur

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Leitung: Riccardo Chailly

Nino Rota:

Klavierkonzert E-Dur

Giorgia Tomassi (Klavier)

Filarmonica della Scala

Leitung: Riccardo Muti

Joseph Bodin de Boismortier:

3 Sätze aus dem Ballet de village G-Dur Nr. 4

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: François Lazarevitch

Stephen Collins Foster:

Hard times, come again no more

Jennifer Warnes (Gesang)

und Ensemble

Thomas "Blind Tom" Bethune Green:

"Sewing song", Imitation of a sewing machine

John Davis (Klavier)

John Jacob Niles:

"I wonder as I wander"

ensemble amarcord

Traditional:

"Ichichila"

Yo-Yo Ma (Violoncello)

The Silk Road Ensemble

Rabih Abou-Khalil:

Arabian Waltz

Yo-Yo Ma (Violoncello)

The Silk Road Ensemble

Zhou Long:

"Song of Eight Unruly Tipsy Poets" aus "Poems of Tang"

The Silk Road Ensemble & Yo-Yo Ma

Leitung: Miguel Harth-Bedoya

Joachim August Zarnack:

"O Tannenbaum"

Berta Epple