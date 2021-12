Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Camille Saint-Saëns:Zum 100. Todestag

Folge 4: Die Oper "Samson et Dalila" - exquisiter Exotismus

Musikthema

Adventslied: Als ich bei meinen Schafen wacht

CD-Tipp

Camille Saint-Saens-Edition



Camille Saint-Saëns:

Volière aus dem Karneval der Tiere

Emmanuel Pahud (Flöte)

Jacky Terrasson (Klavier)

Ali Jackson (Perkussion)

Sean Smith (Bass)

Giuseppe Antonio Brescianello:

Sinfonia Nr. 1 D-Dur

La Serenissima

Camille Saint-Saëns:

"Samson und Dalilah", Arie der Dalila (2. Akt)

Denyce Graves (Mezzosopran)

Orchestre Philharmonique de Monte Carlo

Leitung: Marc Soustrot

Camille Saint-Saëns:

"Samson et Dalila", Bacchanal

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Leitung: Georges Prêtre

Camille Saint-Saëns / Franz Liszt

Danse macabre op. 40

Jura Margulis (Klavier)

Camille Saint-Saëns:

Introduction et Rondo capriccioso a-Moll für Violine und Orchester op. 28

Renaud Capuçon (Violine)

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Daniel Harding

Jean Françaix:

11 Variations sur un thème de Haydn für 9 Blasinstrumente und Kontrabaß

Bläser Ensemble Mainz

Leitung: Klaus Rainer Schöll

Unbekannt:

Maria durch ein Dornwald ging

Silke Aichhorn (Harfe)

Carl Philipp Emanuel Bach:

Sinfonie G-Dur Wq 183 Nr. 4

Akademie für Alte Musik Berlin

Emmy Frensel Wegener:

Suite für Violine, Viola und Violoncello

The Hague String Trio

Russudan Meipariani:

In this dark night

Russudan Meipariani (Piano)

Russudan Meipariani:

Once upon a time

Russudan Meipariani (Piano)